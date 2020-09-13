star.com.tr 13 Eylül 2020 Pazar 18:24 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:24

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Yemen başkenti Sana'daki Husi milislerine ait 11 noktaya hava saldırısı düzenledi.

Haberde bir güvenlik kaynağına dayanılarak gerçekleştirilen saldırılardan beş tanesinin Sana Havaalanı yakınlarında olduğu belirtilirken, diğerlerinin şehrin kuzey ve orta kesimlerini hedef aldığı ifade edildi.

Saldırılarda herhangi bir kayıp olup olmadığı henüz belli değil.

Suudi Arabistan'a ait medya organı El-Arabiye'ye göre, koalisyon güçleri Sana'daki Husi kışlalarına ve askeri alanlarını hedef aldı. Bununla birlikte ve Sanaa'nın kuzeyinde bulunan El-Delmi hava üssünde Husiler ait dört İHA aracı imha edildi.

Bir gün önce Sana'daki iki bölgeye hava saldırısı düzenleyen koalisyon güçlerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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