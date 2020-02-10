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Dünya

Yemen Ulaştırma Bakanı Cebvani: BAE ve militanları Riyad Anlaşması'nı akamete uğratıyor

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve milis güçlerinin Riyad Anlaşması'nı akamete uğrattığını söyledi.

AA10.02.2020  11:01 - Güncelleme: 10.02.2020  11:01

Bakan Cebvani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Güney Geçiş Konseyine bağlı milislerin, hükümet güçlerinin Aden'e girişine izin vermemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, "BAE ve militanları (Güney Geçiş Konseyine bağlı) Riyad Anlaşması'nı akamete uğratıyor. Biz bunu tekrar tekrar söyledik." ifadelerini kullanan Cebvani, hükümet güçlerine Aden'e geçiş izni verilmemesini de bunun kanıtı olarak değerlendirdi.

Bakan Cebvani, şunları kaydetti:

"Meşru bir hükümet olarak Aden'deki bu isyanı bastırmaktan başka seçeneğimiz yok. Bunun uygulanmasında ilk adım ise Başbakan'ın Riyad'a gitmesidir."

Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı milisler, Yemen Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı bünyesindeki bir askeri birliği dün Ebyen yakınlarında durdurarak, Aden'e girişlerine engel olmuştu.

- Riyad Anlaşması

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, ardından doğusundaki Ebyen ve Şebve vilayetlerinde kontrolü ele almıştı.

Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizin sona ermesi için 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı.

Aden'de ve güneyde sükunetin sağlanmasını, ekonomik ve insani durumun kötüleşmesini önlemek için hükümetin kente geri dönmesini öngören Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin şu ana kadar kayda değer herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı belirtiliyor.

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