Yemen ve Türkiye arasında görüşme

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Bin Mubarek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Pulat'ı kabul etti.



Görüşmede Türkiye-Yemen ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirmenin yollarının yanı sıra Yemen'in kalkınmasına ilişkin konular ele alındı.



Yemen'de sürdürülen barış müzakereleri ve güncel gelişmelerin de konuşulduğu görüşmede Büyükelçi Pulat, Türkiye'nin Yemen hükümetine ve ülkenin istikrarını garanti eden ve Yemen halkının özlemlerini gerçekleştiren her türlü çabaya desteğini yineledi.



Pulat, Türkiye'nin ayrıca Yemen'deki krizi sona erdirmeye yönelik kapsamlı siyasi çözüme ulaşmak için uluslararası alanda gösterilen çabaları desteklediğini vurguladı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.