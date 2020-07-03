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Dünya

Yemen ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 335'e, Ürdün'de 10'a yükseldi.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 23:15 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 23:15
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Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 19 yeni vaka tespit edildiği, 23 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 335'e, vaka sayısının da 1240'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının ise 536'ya ulaştığı aktarıldı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da ülkede 1 kişinin daha Kovid-19'dan öldüğünü ve virüs kaynaklı can kaybının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 1147, iyileşen sayısının 897 olduğunu yineledi.

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