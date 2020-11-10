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Dünya

Yemen Yerel Yönetimler Bakanı Feth'ten BM'ye sert tepki

Yemen Yerel Yönetimler Bakanı Abdurrakib Feth, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i, taraflara sunduğu nihai anlaşma taslağıyla uluslararası meşruiyet kararlarını aşmakla suçladı.

AA10 Kasım 2020 Salı 07:48 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 08:07
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Feth, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Griffiths'in taraflara ulaştırdığı anlaşma taslağında Yemen'deki insani durumun temel sebebini savaş olarak nitelediğini belirtti.

"Temel sorun, seçilmiş meşru bir başkana karşı silahlı askeri bir darbe yapmak, savaşı ve etkilerini gidermek adına uluslararası Arap ve ulusal ortak bakışı reddetmek" ifadesini kullanan Feth, taslakta Griffiths'in ülkedeki insani durumun temelinde Husileri'n olmadığını söyleme çabası içinde olduğunu kaydetti.

Feth, söz konusu taslağın ilanıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yemen krizine ilişkin aldığı kararalara aykırı olduğunu dile getirdi.

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