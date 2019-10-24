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Yemen’de 15 milyon kişide ölümcül hastalık riski

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana Yemen’de 23 vilayetinin 22’sinde bir milyondan fazla şüpheli vaka ve buna bağlı yaklaşık bin 500 ölümün kaydedildiğini belirtti.

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Yemen’deki savaşta hem meşru hükümet hem de Husi isyancılar ithalata sınırlamalar getirirken, Oxfam yaşanan yakıt kıtlığında “ekonomiyi savaş silahı olarak kullanan” iki tarafı da sorumlu tuttu. Oxfam Yemen Müdürü Muhsin Sıddıki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Yemen ekonomisinin silah haline getirilmesi, 4 yıldır süren çatışmalara katlanmak zorunda kalan Yemen halkının maruz kaldığı başka bir zulümdür (...) Tüm tarafların ithalatçılara uygulanan kısıtlamaları sona erdirmesi gerekiyor, böylelikle akaryakıt yeniden engellenmeden ülkeye ulaşabilir. Dünyanın en çok su kıtlığı yaşanan ülkelerinden biri olan Yemen, 2015’te İran destekli Husi isyancıların ülkenin kontrolünü ele geçirip meşru Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’yi yerinden etmesi üzerine patlak veren ve giderek karmaşıklaşan bir iç savaşla paramparça oldu. 

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