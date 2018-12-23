Yemen'de alıkonulan Türk heyeti serbest kaldı

AA muhabirine konuşan Türk heyetinde bulunanlardan bir görevli, insani yardım faaliyeti için geldikleri Yemen'in geçici başkenti konumundaki Aden'de BAE'ye yakın güvenlik güçlerince iki gün alıkonulduktan sonra salıverildiklerini belirtti.

Pasaportları ellerinden alındıktan sonra iki gün otelde bekletildiklerini ve dün akşam birkaç saat süreyle ifadeleri alınmak üzere tekrar polis merkezine getirildiklerini aktaran yardım görevlisi, gece saatlerinde pasaportlarını teslim aldıktan sonra serbest kaldıklarını ancak kullandıkları araç ve diğer eşyalarını yarın teslim alacaklarını kaydetti.

Yemen'deki insani yardım faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edeceklerini söyleyen Türk heyetindeki görevli, alıkonuldukları ilk saatlerden itibaren durumlarıyla yakından ilgilenen Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Türk heyeti, daha önce Yemen'e 15 Aralık'ta Umman üzerinden giriş yaptıktan sonra ülkenin güneydoğusunda yer alan Seyun ve Marib kentlerinde insani yardım çalışması yaptıklarını, 20 Aralık'ta da ülkenin güneyindeki Aden'e hareket ettiklerini söylemişti.

Aden'e birkaç kilometre kala hükümete bağlı ancak BAE'ye yakın askerler tarafından durdurulduklarını ve daha sonra şehir merkezindeki bir karargaha getirildiklerini ifade eden görevli, burada 3 saati aşkın süre tutulduktan sonra akşam saatlerinde sevk edildikleri polis merkezinde sabaha kadar sorgulandıklarını anlatmıştı.