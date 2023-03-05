Yemen'de ani iklim değişiklikleri yaşanıyor

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Bazib, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen BM En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı kapsamındaki bir etkinlikte sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesiyle ilgili konuştu.

Yemen'in büyük iklim şokları yaşayan ülkeler arasında yer aldığını ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede en zayıf ülkeler sıralamasında 30'uncu sırada yer aldığını kaydeden Bazib, "Büyük ve ani iklim değişiklikleri, tarım arazilerini etkileyen çölleşme ve kuraklığın yanı sıra sel ve su baskınları ülkede gıda güvenliğini sağlama çalışmalarını sekteye uğrattı." ifadesini kullandı.

Bazib, Yemen hükümetinin, doğal afetlere karşı koymak, çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini azaltmak için bir acil durum planı hazırlayarak iklim değişikliğinin etkilerini aza indirmeye çalıştığını aktardı.

BM'nin verilerine göre, Yemen'de 2021 sonu itibarıyla, savaş nedeniyle 377 bin insan ölürken, ekonomide de 126 milyar dolar zarar edildi.

