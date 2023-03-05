İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2023 Pazar / 13 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Yemen'de ani iklim değişiklikleri yaşanıyor

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Bazib, ani iklim değişimlerinin, Yemen'deki gıda güvenliğini sağlama çalışmalarını sekteye uğrattığını belirtti.

AA5 Mart 2023 Pazar 20:05 - Güncelleme:
Yemen'de ani iklim değişiklikleri yaşanıyor
ABONE OL

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Bazib, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen BM En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı kapsamındaki bir etkinlikte sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesiyle ilgili konuştu.

Yemen'in büyük iklim şokları yaşayan ülkeler arasında yer aldığını ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede en zayıf ülkeler sıralamasında 30'uncu sırada yer aldığını kaydeden Bazib, "Büyük ve ani iklim değişiklikleri, tarım arazilerini etkileyen çölleşme ve kuraklığın yanı sıra sel ve su baskınları ülkede gıda güvenliğini sağlama çalışmalarını sekteye uğrattı." ifadesini kullandı.

Bazib, Yemen hükümetinin, doğal afetlere karşı koymak, çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini azaltmak için bir acil durum planı hazırlayarak iklim değişikliğinin etkilerini aza indirmeye çalıştığını aktardı.

BM'nin verilerine göre, Yemen'de 2021 sonu itibarıyla, savaş nedeniyle 377 bin insan ölürken, ekonomide de 126 milyar dolar zarar edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.