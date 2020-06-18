İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8594
  • EURO
    7,7057
  • ALTIN
    380.813
  • BIST100
    112192
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Sokotra Adası'nın başkentinin batı girişini ele geçirdi
Dünya

Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Sokotra Adası'nın başkentinin batı girişini ele geçirdi

Yemen'in Sokotra Adası'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı silahlı unsurlar, adanın başkenti Hadibu'nun batı girişinin kontrolünü ele geçirdi.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 15:31 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:39
ABONE OL

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, GGK'ya bağlı silahlı unsurlar, Hadibu'nun batı girişine askeri destek göndererek, bölgenin kontrolünü eline aldı.

Zırhlı araçları da bölgeye sevk eden GGK unsurlarının batı girişinde kontrol noktaları da kurdukları ifade edilirken, söz konusu unsurların Hadibu merkezine yaklaşık 4 kilometrelik bir mesafede bulundukları aktarıldı.

Kentin doğusundaki diğer girişin ise Yemen hükümet güçlerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin GKK yada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan henüz bir açıklama yapılmadı.

GGK ile hükümet güçleri arasında iki gün önce patlak veren çatışmaların ardından dün akşam koalisyon güçleri gözetiminde Sokotra'daki güvenlik konusunda anlaşmaya vardıkları ancak GGK güçlerinin saatler sonra anlaşmaya uymadığı belirtiliyor.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra da son zamanlarda BAE tarafından desteklenen silahlı oluşumların, vilayetteki önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017 yılı başlarında UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Kuzey Irak'taki harekattan yeni görüntüler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.