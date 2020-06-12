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Dünya

Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyinden ''yeni hükümet'' çağrısı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), kabine üyelerinin yarısını kendilerinin oluşturacağı yeni bir hükümet kurulması çağrısında bulundu.

AA12 Haziran 2020 Cuma 08:09 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 08:16
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GGK'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, GGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da Almanya'nın Yemen misyonu heyetiyle bir araya geldi.

Zubeydi, Alman heyetle yaptığı görüşmede, Riyad Anlaşması çerçevesinde, Yemenlilerin hayatlarını ilgilendiren dosyaların çözümü için sorumluluk alacak acilen yeni bir hükümet kurulması çağrısında bulundu.

Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki kapsamlı barış sürecini desteklediklerini belirten Zubeydi, GGK'nin barış sürecinin hayata geçmesinde etkin rol almaya hazır olduğunu ifade etti.

Zubeydi ayrıca, GGK'nin gerçek ve tam anlamıyla temsil edilmediği bir müzakere masasında çözüme ulaşmanın imkansız olduğunu savundu.

- RİYAD ANLAŞMASI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.

Ancak GGK, 26 Nisan'da tek taraflı şekilde güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmişti.

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