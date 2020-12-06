Yemen'de BAE destekli üst düzey komutan öldürüldü

AA 06 Aralık 2020 Pazar 00:24 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 00:24

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden (GGK) üst düzey bir komutanın ve beraberindeki bazı kişilerin hükümet güçleriyle girilen çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Hükümete bağlı ismini vermek istemeyen askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Ebyen'in doğusundaki Et-Tariyye ve Vadi Sela cephelerinde GGK milisleri ile hükümet güçleri arasında çatışma çıktı.

Vadi Sela'daki çatışmalarda GGK'ye bağlı Es-Sumud Tugayı komutanı Ali Kasım el-Halimi ile beraberindeki bazı kişilerin öldüğü belirtildi.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemci göndermesinden sonra 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı duyurulmuştu. Ateşkese rağmen GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmişti.