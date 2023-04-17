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Yemen'de barış umutları

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Husilerle yapılan esir takası operasyonunun ülkede kapsamlı barış için umut ışığı olduğunu bildirdi.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 01:40 - Güncelleme:
Yemen'de barış umutları
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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Alimi, "Geçen 3 gün boyunca mübarek ramazanın sonları ve bayramın yaklaşması ile birlikte her yerde Yemen halkı mutluydu." ifadesini kullandı.

Yüzlerce esirin sevdikleriyle bir araya geldiğine işaret eden Alimi, bunun halkın hak ettiği gelecek, kapsamlı ve adil barış için umut ışığı olduğuna dikkat çekti.

Alimi, Husilerin hapishanelerinde bulunan kadın ve erkek tutukluların serbest bırakılması için çalışmaları sürdüreceklerini kaydederek, Yemen ordusunda askeri komutan Faysal Receb ve siyasetçi Muhammed Kahtan'ın aralarında bulunduğu tutukluların sıkıntılarının sonlandırılacağını vurguladı.

Öte yandan Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile Umman ve Suudi heyetlerinin Sana'ya ziyaretinin sonuçları, barışa dair atılan adımlar ve siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Riyad'ta bir araya geldi.

HUSİLER İLE YEMEN HÜKÜMETİ ARASINDAKİ "ESİR DEĞİŞİMİ"

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, bugün yaptığı açıklamada, ICRC koordinasyonuyla 3 gün devam eden esir değişiminin tamamlandığını, iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Esir değişimi, Sana ile Aden arasında karşılıklı eş zamanlı uçak seferleriyle 14 Nisan'da başlamıştı.

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