Yemen'de barış umutları tükeniyor mu?

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 18 Mayıs'ta BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, Yemen'de çatışmaların yeniden patlak verme riski konusunda uyararak ülkede kapsamlı bir barış için görüşmelerin başlaması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, İran destekli Husilerin barış müzakerelerini başa döndürme tehditlerinin ardından gelinen durumu AA muhabirine değerlendirdi.

HUSİLERİN YENİDEN SALDIRI TEHDİDİ

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Osman Mucelli, Husilerin ülke içinde ve dışında saldırı odaklı askeri hareketlilik içerisinde olduğunu söyledi.

Husilerin savaştığı cepheler arasında büyük miktarlarda ağır silah nakli yaptığına dikkati çeken Mucelli, bazı bölgelerde çocukları silah altına aldığını ifade etti.

Mucelli, Husi milislerin hızlı bir şekilde siperler kazmaya çalıştığını ve ülke içindeki askeri bölgelerin yanı sıra uluslararası deniz seyrüseferini de hedef alacak askeri mevziler ve füze rampaları kurduklarını kaydetti.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ve uluslararası toplumun Yemen'de barışı tesis etmek için aralıksız çaba gösterdiği bir dönemde bu tür eylem ve hareketlerin gerginliği tırmandırıcı bir nitelik taşıdığını vurguladı.

"ÇELİŞKİLİ SEBEPLER"



Yemenli siyasi uzman Muhammed el-Muheymid de Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesi konusunda "çelişkili sebepler" bulunduğunu söyledi.

Muheymid, "Husilerin bir taraftan Riyad'a karşı sert eleştiriler yöneltirken, diğer yandan Suudi Arabistan'ın müzakerelerde arabulucu değil taraf olması yönünde ısrar ettiği konusunda bilgiler var." dedi.

Suudi Arabistan ve İran'ın Çin arabuluculuğunda anlaşmasından ABD'nin rahatsız olduğunu belirten Muheymid, Washington yönetiminin bu nedenle "Riyad ve Husiler arasındaki müzakereleri engellediği yönünde bilgiler bulunduğunu" savundu.

Muheymid, Yemen'deki taraflar arasında müzakerelerin çıkmaza girmesi konusunda Husi liderlerin de ABD'yi işaret ettiğini kaydederek, sebepleri ne olursa olsun "Suriye meselesinde olduğu gibi" Suudi Arabistan ve Husiler arasında anlaşmaya varılması gerektiğini dile getirdi.

"MÜZAKERELER KONUSUNDA YENİ GELİŞMELER OLABİLİR"



Yemenli gazeteci Ali el-Fakih ise "Müzakerelerde bir engelden bahsetmek mümkün değil, tam aksine taraflar zor bir aşamadan geçiyor. (Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki) koalisyon ve Yemen hükümetinin tepkileri doğrultusunda, Husiler daha fazla şartlar ileri sürme fırsatı olduğunu hissediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin 23 Mayıs'ta görüştüğünü hatırlatan Fakih, "müzakereler konusunda yeni gelişmeler olabileceğini" savundu.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE SİYASİ ÇÖZÜM ÇABALARI



Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede siyasi çözüme varılması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar kapsamında son olarak Suudi Arabistan ve Umman heyetleri, 8 Nisan'da Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış ve 13 Nisan'da bu kentten ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Başbakan Muin Abdulmelik ise 15 Mayıs'ta, ülkede savaşın sona ermesi için büyük tavizler verdiklerini ancak İran destekli Husilerin barışa hazır olmadığını ifade etmişti.