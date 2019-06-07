Yemen'de camiye silahlı saldırı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dali kentine bağlı El-Ezarig ilçesinde cuma namazı sırasında bir camiye kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

Saldırıda 6 Yemenlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, 3 kişinin de kaçırıldığı aktarıldı.

Yemen makamlarından konuyla alakalı henüz açıklama yapılmazken, saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.