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Dünya

Yemen'de çatışmalarda ölenlerin cenazeleri karşılıklı olarak teslim edildi

Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden 42 savaşçının cenazesi karşılıklı olarak teslim edildi.

30 Mayıs 2023 Salı 20:57 - Güncelleme:
Yemen'de çatışmalarda ölenlerin cenazeleri karşılıklı olarak teslim edildi
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Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yemen ordusu, çatışmalarda öldürülenlerin cenazeleri için Husiler ile takas yaptı.

Ordu, 21 askerin naaşına karşın Husilere mensup 21 milisin cenazesini teslim etti.

Ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde gerçekleşen takasın ardından askerlerin cenazeleri dün Marib vilayetine getirildi.

Konuyla ilgili Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Mart ve Nisan aylarında yapılan esir takaslarında iki taraftan yaklaşık 900 kişi serbest bırakılmıştı.

Esir takası anlaşmalarına varmak üzere yapılan ziyaretlerin askıya alınmasıyla geçen hafta esir takası görüşmeleri akamete uğramıştı.

Taraflar, esir takası ziyaretlerinin durdurulması sebebiyle birbirlerini suçlamıştı.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

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