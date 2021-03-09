Yemen'de esir takası yapıldı

AA 09 Mart 2021 Salı 23:33 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 23:33

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde, hükümet güçleri ile Husiler arasındaki esir takasında 5 Husi milisin serbest bırakıldığı bildirildi.

İran destekli Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet güçleriyle Marib'de yerel ara bulucular vasıtasıyla esir takası yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda 5 Husi milisin salıverildiğini aktaran Murtaza, buna karşılık hükümet güçlerinden bırakılan olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Yemen hükümetinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yaklaşık 6 yıldır çatışmalar yaşanıyor.

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.