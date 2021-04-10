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Dünya

Yemen'de esir takası yapıldı

Yemen'de hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında yapılan esir takasında 17 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 08:07 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 08:07
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GGK'ye bağlı basın merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasında yerel ara bulucular vasıtasıyla esir takası yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda hükümet güçlerinden 5, GGK'den da 12 esirin salıverildiği kaydedildi.

GGK'ye mensup esirlerin hükümetin Ebyen kentinin idari merkezi Zencibar'daki hapishanelerde tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Hükümet tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

GGK ile hükümet arasında Ekim 2020'de gerçekleştirilen esir takasında toplamda 200 esir salıverilmişti.

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