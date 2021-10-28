Yemen'de füzeli saldırı: 12 ölü

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 23:46 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 23:46

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Husiler, Marib iline bağlı El-Cevbe ilçesinin El-Amud bölgesinde aralarında ilin önde gelen kabile önderlerinden Abdullatif el-Kabeli'nin evinin de bulunduğu 5 evi füzeyle hedef aldı.

Saldırıda, 2'si Kabeli'nin oğlu çoğu sivil en az 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde son 24 saatte yürütülen operasyonlarda Husilerden 95 kişinin öldürüldüğünü ve 11 askeri aracın imha edildiğini açıklamıştı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani de Twitter hesabından gece yaptığı açıklamada, Husilerin Cevbe ilçesinde bir sivil yerleşim yerini İran yapımı balistik füzeyle hedef alması sonucu sivillerden ölen ve yaralananların olduğunu belirtmişti.

İryani, saldırıda ayrıca bir mescit ile sivillere ait 4 evin yıkıldığını dile getirmişti.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere ait El-Mesire televizyonunun dünkü haberinde, Husilerin, Cevbe ilçesinde kontrolü sağladığı bildirilmişti.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.