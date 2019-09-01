Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in güneybatısında Husilere ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran destekli Husiler tarafından yapılan açıklamada ise, Dhamar kentinde koalisyon güçlerinin bir hapishaneye hava saldırısı düzenlendiği ve en az 50 kişinin öldüğü ifade edildi.