Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’de Husilerin kontrolündeki bir hapishaneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
- İHA
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in güneybatısında Husilere ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran destekli Husiler tarafından yapılan açıklamada ise, Dhamar kentinde koalisyon güçlerinin bir hapishaneye hava saldırısı düzenlendiği ve en az 50 kişinin öldüğü ifade edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.