Yemen'de hükümet güçleri Husilere karşı ilerleme kaydediyor

AA 07 Nisan 2020 Salı 13:36 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 13:45

Ülkenin orta kesiminde yer alan Beyda vilayetine bağlı Natı beldesi hükümet yetkilisi Musad el-Salahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin hava saldırılarıyla eş zamanlı harekete geçen ordu birliklerinin Beyda'da bazı bölgeleri kontrol altına aldıklarını söyledi.

Çatışmaların devam ettiğini dile getiren Salahi, Husi milislerin ağır kayıplar verdiğini belirtirken, Husilerden gelişmelere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Mart'ta Yemen'de çatışan taraflara yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşılık tüm saldırıları durdurma çağrısı yapmıştı. Yemen hükümeti ile Husiler de ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermişti. Ancak birçok kentte çatışmalar devam ediyor.

Yemen'de henüz koronavirüs vakası olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.