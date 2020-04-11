İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de hükümet güçleri Sokotra'daki askeri kampta kontrolü sağladı
Dünya

Yemen'de hükümet güçleri Sokotra'daki askeri kampta kontrolü sağladı

Yemen'de hükümete bağlı birlikler, Sokotra vilayetinde daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin ele geçirdiği askeri kampta kontrolü sağladı.

AA11 Nisan 2020 Cumartesi 23:47 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 23:47
ABONE OL

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet birliklerinin düzenlediği operasyon sonucu Sokotra'daki özel güvenlik güçleri kampında yeniden kontrol ele geçirildi.

GGK güçlerinin operasyondan hemen önce kaçarak kampı terkettiği de aktarıldı.

Sokotra'daki özel güvenlik güçleri komutanı Hüseyin Şaif'in İçişleri Bakanlığının gönderdiği görevden alma kararını kabul etmemesinin ardından BAE destekli GGK güçleri 18 Şubat'ta kampı ele geçirmişti.

Şaif kendine ve GGK'ye bağlı güçleri kampın çevresine ve kampa giden yollara yerleştirmişti.

Sokotra'da BAE destekli isyanlar

Yemen hükümeti, bir süredir 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde BAE destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.

Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı gruplar, Ekim 2019'da Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişimi gerçekleştirmişti.

BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık 2019'da da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.

Sokotra Valiliği, 8 Nisan'da Güney Geçiş Konseyi'ni, Vali Remzi Mahrus'a suikast girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

Devlet misafirhaneleri evsizlerin hizmetine açıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi
Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Resmen duyurdular: Koronavirüs hastalarına verilen ilaç Türkiye'de üretildi

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi
Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Çarpıcı iddia: Dünyadan saklanan nükleer bombalar gizlice modernize edildi

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor
Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Yardımda anavatan olduk
Yardımda anavatan olduk

Yardımda anavatan olduk
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.