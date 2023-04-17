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Dünya

Yemen'de hükümet ve Husilerden 14 esir daha serbest bırakıldı

Yemen hükümeti ve İran destekli Husiler arasındaki esir takası kapsamında her iki taraftan yedişer kişi olmak üzere 14 esirin daha serbest bırakıldığı bildirildi.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 19:43 - Güncelleme:
Yemen'de hükümet ve Husilerden 14 esir daha serbest bırakıldı
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Hükümete bağlı Altıncı Askeri Bölge Esirler ve Tutuklular Komitesi Başkanı Albay Yahya el-Hasir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin alıkoyduğu Yemen ordusu mensubu 7 kişiye karşılık Husilerden 7 esirin serbest bırakıldığını söyledi.

Hasir, esir takasının, Marib'in kuzeyindeki El-Cedafir bölgesinde gerçekleştiğini belirtti.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki "esir takası"

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar, müzakereler sonucu 20 Mart'ta aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Esir takası, Sana ile Aden arasında karşılıklı eş zamanlı uçak seferleriyle 14 Nisan'da başlamıştı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, dün yaptığı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi koordinasyonuyla 3 gün devam eden esir değişiminde iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

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