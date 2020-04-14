Yemen'de hükümete bağlı 3 askeri birlik, BAE destekli ayrılıkçı hareketin tarafına geçti

AA 14 Nisan 2020 Salı 15:36 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 15:38

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümete bağlı 3 tugay, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin bayrağını çekerek hükümet güçlerinden ayrıldıklarını ilan etti.

Güney Geçiş Konseyi üyesi Salim el-Avleki de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, tugayların kendilerine katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Yemen hükümet güçlerinden ya da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

- SOKOTRA'DA BAE DESTEKLİ İSYANLAR



Yemen hükümeti, bir süredir 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde BAE destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.

Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı gruplar, Ekim 2019'da Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişimi gerçekleştirmişti.

BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık 2019'da da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.

Sokotra Valiliği, 8 Nisan'da Güney Geçiş Konseyini, Vali Remzi Mahrus'a suikast girişiminde bulunmakla suçlamıştı.