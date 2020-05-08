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Dünya

Yemen'de Husi milislerin ''Özel Kuvvetler Komutanı'' öldürüldü

Yemen'de İran destekli Husi milislerin Özel Kuvvetler Komutanı Muhammed el-Hamran'ın hükümet güçleri tarafından öldürüldüğü açıklandı.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 02:20 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 02:20
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Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Hamran, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya defnedildi.

Haberde, Hamran'ın uzun süren bir çatışma sonrasında öldürüldüğü belirtilirken, olayın yeri ve zamanına ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

- HUSİLERE BÜYÜK BİR DARBE

Yemen'in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Muhammed Cumeyh ise Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Hamran'ın ölümüne dair bilgi verdi.

Cumeyh, Hamran'ın Yemen'in orta kesimindeki Marib iline bağlı Sirvah ilçesinde hükümet güçleriyle girdiği çatışma sırasında öldürüldüğünü kaydederek "milislere büyük bir darbe" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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