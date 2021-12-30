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Dünya

Yemen'de Husi milislerin SİHA'lı saldırısında 11 asker öldü

Yemen'de İran destekli Husi milislerin silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırı sonucu 11 askerin hayatını kaybettiği, 9'unun yaralandığı bildirildi.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 17:51 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 17:52
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Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husiler, ülkenin güneydoğusunda yer alan Şebve kentine bağlı Merha es-Sufla ilçesindeki askeri karargahı SİHA'larla hedef aldı.

Saldırı sonucu en az 11 asker yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Yaralıların tümü kentteki Atak Merkez Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık makamları kan bağışı çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili hükümetten veya Husilerden henüz bir açıklama gelmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümet güçlerine destek veriyor.

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