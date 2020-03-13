İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3305
  • EURO
    7,0288
  • ALTIN
    319.381
  • BIST100
    95605.2
Dünya

Yemen'de Husiler saldırdı: 11 ölü

Yemen'in Taiz ve Dali kentlerinde Husiler tarafından düzenlenen saldırılarda 3'ü sivil 11 kişi hayatını kaybetti.

AA13 Mart 2020 Cuma 19:54 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 19:54
ABONE OL

Taiz'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran destekli Husilerin kentin kuzeyindeki Zehra semtine düzenlediği saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel medyanın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Dali kentinde Husi militanlarla çatışmaya giren Yemen ordusuna bağlı 8 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İngiliz ajan Le Mesurier'in düşme anı kamerada

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateşi çıkan infaz ediliyor
Ateşi çıkan infaz ediliyor

Ateşi çıkan infaz ediliyor

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi
Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Şok suçlama: Koronavirüsü ABD ordusu getirdi

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Kılıçlar çekildi! Kazananı olmayan savaşın hedefi ne?
Kılıçlar çekildi! Kazananı olmayan savaşın hedefi ne?

Kılıçlar çekildi! Kazananı olmayan savaşın hedefi ne?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.