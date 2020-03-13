Yemen'de Husiler saldırdı: 11 ölü

AA 13 Mart 2020 Cuma 19:54 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 19:54

Taiz'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran destekli Husilerin kentin kuzeyindeki Zehra semtine düzenlediği saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel medyanın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Dali kentinde Husi militanlarla çatışmaya giren Yemen ordusuna bağlı 8 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.