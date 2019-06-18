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Yemen'de Husilere ait füze fırlatılırken patladı: İranlı uzmanlar öldü

Yemen ordusu, başkent Sana'da bir balistik füzenin fırlatılmak için hazırlandığı sırada patlaması sonucu İranlı uzmanlar ile Husilerden ölenler olduğunu açıkladı.

  • AA
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Orduya ait "26sepnews.net" internet sitesinde yer alan haberde, "Başkent Sana'da (fırlatılmaya çalışıldığı sırada) bir balistik füzenin patlaması sonucu İranlı uzmanlar ve Husi militanlar öldü." denildi.

Husilerin Uluslararası Sana Havalimanı yakınındaki Deylemi Hava Üssü'nden gerçekleştirdikleri füze fırlatma girişiminin başarısızlıkla neticelendiği ifade edilen haberde, söz konusu balistik füzenin patlaması nedeniyle ölen İranlı uzman ve Husilerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca Husilerin, Sana'daki Deylemi Hava Üssü'nü insansız hava araçlarının gönderildiği ve balistik füzelerin fırlatıldığı bir üsse ve kışlaya dönüştürdüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin İran yönetiminden veya Husilerden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler yaklaşık bir ay önce Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlemişti.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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