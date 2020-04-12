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Dünya

Yemen'de Husilerin attığı balistik füze imha edildi

Yemen'de Husilerin Marib iline attığı balistik füze, hükümet güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

AA12 Nisan 2020 Pazar 18:54 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 18:54
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Yemen ordusuna bağlı Silahlı Kuvvetler Basın Merkezinden yapılan açıklamada, İran destekli Husiler tarafından Marib iline atılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun son 24 saatte Husiler tarafından Marib iline yönelik ikinci füze saldırısı olduğu kaydedildi.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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