Yemen'de Husilerin İHA saldırısında 2 asker öldü, 3 asker yaralandı

Hadramevt Valisi Mebhut bin Madi, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin, Hadramevt ilinin Suudi Arabistan sınırındaki El-Alem bölgesinde bulunan 1. Askeri Bölge güçlerine bağlı 23. Tugay'a İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Vali Bin Madi, saldırıda 2 askerin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını ifade etti.

Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

- ATEŞKESİN BİTMESİYLE ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLAMIŞTI



Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona ermişti.

Yerel kaynaklar, ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.