star.com.tr 10 Temmuz 2020 Cuma 20:30 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 20:36

Dünya Gıda Programı Yemen'de yaklaşık 10 milyon insanın akut gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu ve kıtlığı önlemek için acil eyleme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Dünya Gıda Programı'nın cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede yardım programının sürdürülmesi için yıl sonuna kadar 737 milyon dolara ihtiyacı olduğu bildirildi.



Dünya Gıda Programı sözcüsü Elisabeth Byrs Cenevre'de yapılan video konferansta, "İnsani durum endişe verici bir oranda kötüleşiyor." dedi. Kıtlık işaretlerinin zaten mevcut olduğunu söyleyen Byrs, "Şimdi harekete geçmeliyiz. Kıtlığın ilan edilmesini beklersek, insanlar zaten ölecek ve çok geç olacak." şeklinde konuştu.

Byrs, "Yemen birden fazla cephede bir krizle karşı karşıya. İthalat düştü, gıda fiyatları yükseliyor, riyal serbest düşüşte ve döviz rezervleri toplam tükenmeye yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Yemen'de süregelen savaşta on binlerce insan öldü, yaklaşık dört milyon insan yerinden edildi ve halihazırda ülkenin 29 milyon insanının yüzde 80'i hayatta kalmak için yardıma bağımlı durumda.

star.com.tr