İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2021 Cuma / 2 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9646
  • EURO
    10,3626
  • ALTIN
    505.938
  • BIST100
    1395.91
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de koalisyon güçleri Husilere ait silah deposunu vurdu
Dünya

Yemen'de koalisyon güçleri Husilere ait silah deposunu vurdu

Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husi milislere ait silah deposunu vurduğunu duyurdu.

AA8 Ekim 2021 Cuma 02:46 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 02:47
ABONE OL

Yemen ordusu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyona ait uçaklar, Marib'in Sirvah ilçesinde Husi milislere ait silah deposunu ve askeri araçları hedef aldı.

Husilerden ve koalisyon güçlerinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.