Yemen'de mayın patlaması! 2 çocuk hayatını kaybetti

AA 3 Şubat 2022 Perşembe 23:02 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 23:02

Yemen Mayın Gözlemevi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Muhammed Ömer Mechesi ile Muhammed Ali Muhammed Mechesi isimli çocuklar, Hudeyde'ye bağlı Tuhayta ilçesi El-Curuba köyünde hayvanlarını otlatırken bir mayın infilak etti.

Patlama sonucu çocukların hayatını kaybettiği bilgisi geçildi.

Gözlemevi mayını kimin tuzakladığına ilişkin açıklamada bulunmazken, Yemen hükümeti, İran destekli Husileri Hudeyde'de kendi kontrolleri altındaki bölgelere binlerce mayın tuzaklamakla suçluyor.

Söz konusu mayınlar, Hudeyde'de onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına neden oldu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.