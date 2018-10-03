Yemen'de riyalin değer kaybına çözüm çabaları

emen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, yerel paranın değer kaybını ele almak için bir araya gelen bakanlar kurulu toplantısında konuşan Bin Dağr, ülkenin zor günler geçirdiğini ve riyalin değer kaybettiğini, bunun da tüm vatandaşlar arasında korku, endişe ve paniğe neden olduğunu belirtti.

Ekonomi komisyonunun, sorunun çözümü için sürekli çalıştığını ifade eden Bin Dağr, riyalin değer kaybetmesinin, Husilerin darbe yapması, yeni siyasi gelişmeler, ayrılıkçılar ile teröristler ve onların arkasında duranlardan kaynaklandığını dile getirdi.

Bu ekonomik krizi (Suudi Arabistan öncülüğündeki) koalisyonun yardımıyla atlatacaklarına inandığını vurgulayan Bin Dağr, "Yemen'in, durumu değerlendirmek için zirve düzeyinde bir Yemen-Körfez ekonomik konferansına ihtiyacı var." dedi.

İç savaşın devam ettiği Yemen'de, pazar günü ulusal para birimi riyalin dolar karşısındaki değeri serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Piyasada dolar, 760 Yemen riyalini görmüşü.

Yemen'de meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerde 2 Eylül'den beri pahalılık nedeniyle çıkan protestolar sivil itaatsizliğe dönüşmüştü. Çok sayıda iş yeri ve döviz bürosu kapılarını kapatırken Hadramevt'in merkezi Mukella kentinde güvenlik güçleri ile halkın karşı karşıya gelmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Hükümet, riyalin değerini korumak için temel tüketim maddelerinin ve petrol ürünlerinin ihracat ve ithalatının yasaklanarak, ancak bankadan alınacak bir belgeyle yapılmasına müsaade edilmesi, Merkez Bankasının onayı olmaksızın bir kişinin 10 bin dolardan fazla dövizi yurt dışına çıkarmasının yasaklanması gibi önlemler almıştı.

Suudi Arabistan ise dün, Yemen'in mali desteklemek desteklemek için Yemen Merkez Bankası'na 200 milyon dolar tutarında bir bağış yapıldığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.