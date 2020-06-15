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Dünya

Yemen'de salgının başından bu yana görülen en yüksek ölüm ve vaka kaydedildi

Yemen'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 116 yeni vaka tespit edildi.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 23:38 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 23:38
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Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 44 artarak 208'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 116 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 844'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 79'a ulaştığı bildirildi.

Bugün Yemen'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 10 Nisan'dan bu yana hükümetin kontrolündeki bölgelerde görülen en yüksek ölüm ve vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Eylül 2014'ten bu yana Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de, söz konusu rakamların Husilerin elindeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.

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