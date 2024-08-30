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Dünya

Yemen'de sel felaketi: 84 ölü

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde ağustos ayının başından bu yana meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 84'e yükseldiği bildirildi.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 21:16 - Güncelleme:
Yemen'de sel felaketi: 84 ölü
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Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Hudeyde Acil Durum Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu ayın başından bu yana Hudeyde kentinde meydana gelen sağanak yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e, yaralı sayısı 25'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hudeyde kentinde yüzlerce evin sular altında kaldığı, altyapı, konut ve tarımsal alanlarda ciddi hasarların meydana geldiği ve bazı yolların kesildiği vurgulandı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana, etkili olan şiddetli yağmurlar, onlarca kişinin ölümüne ve başta yerinden edilmiş kamplarda yaşayanlar olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

  • Hudeyde sel
  • Yemen seller
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