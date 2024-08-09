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Dünya

Yemen'de sel felaketi nedeniyle 5 binden fazla aile zarar gördü

Yemen hükümeti, ülkenin batısında son günlerde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketlerinde yerinden edilmiş 5 bin 583 ailenin zarar gördüğünü bildirdi.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 21:25 - Güncelleme:
Yemen'de sel felaketi nedeniyle 5 binden fazla aile zarar gördü
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Ülkenin resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen'de son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel felaketlerine dair hükümete bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi tarafından bir rapor hazırlandı.

Son 3 günde ülkenin batısındaki Hudeyde ve Hacce vilayetlerinde yaşanan sel felaketlerinde yerinden edilmiş 5 bin 583 ailenin zarar gördüğü aktarılan raporda, sel felaketlerinin geniş tarım alanlarını etkileyerek ekinlere zarar verdiği belirtildi.

SELLER MAYINLARI YERLEŞİM YERLERİNE SÜRÜKLEDİ

Sellerin ayrıca boş alanlarda yere döşenen mayınları yerleşim yerlerine sürüklediği vurgulanan raporda, sellerin etkili olduğu çoğu bölgede mayınlar olduğu ve bölge sakinlerinin can güvenliği için çalışmaların başlatılması gerektiğine dikkat çekildi.

Raporda, sel felaketlerinden etkilenen bölgeler için donör ülkelere acil yardım çağrısı yapıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yemen Kızılayından yapılan açıklamada, ülkenin Taiz, Hudeyde, Hacce, Amran, Sada, Zemmar ve Sana'daki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 45 kişinin öldüğü ve 12 kişinin kaybolduğu belirtilmişti.

Su baskınlarından 93 bin 440 kişinin zarar gördüğü, 3 bin 640 kişinin de yerinden olduğu aktarılmıştı.

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