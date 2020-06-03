Yemen'de şiddetli yağış ve sel 9 kişinin ölümüne neden oldu

AA 03 Haziran 2020 Çarşamba 20:45 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 20:45

Hadramevt iline bağlı El-Katn İlçe Belediye Başkanı Abdullatif en-Nakib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin Heynen bölgesinde meydana gelen şiddetli yağış sonrası oluşan selin sürüklemesi sonucu aynı aileden 5 çocuğun öldüğünü söyledi.

Öte yandan, Hadramevt Valisi Basın Ofisi Müdürü Ferec El-Behseni de yaptığı açıklamada, ile bağlı Gıyl Bavezir ilçesindeki dağ yolunda sis ve şiddetli yağışın görüş mesafesini düşürmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını ifade etti.

Hadramevt iline bağlı Hacr ilçesindeki Acil Müdahale Odasından bir yetkili de AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağış sonucu ilçedeki bazı evlerin yıkıldığını, vatandaşların mallarının ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.

Yerel kaynaklar da şiddetli yağış sonucu Hadramevt ilindeki ana yollarda büyük hasar meydana geldiğini aktardı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, El-Mehra, Hadramevt ve Şebva illerinde yağışların devam edeceğini ve Ebyen, Lahic ve Aden illerine de ulaşabileceğini açıkladı.