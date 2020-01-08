Yemen'de silah depolarındaki patlamada 9 Husi öldü

AA 08.01.2020 22:14 - Güncelleme: 08.01.2020 22:14

Hükümete bağlı Batı Sahili Ortak Kuvvetler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Dubeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde'nin kuzeyindeki Salif Limanı'nda Sahil Güvenlik Kuvvetlerinin silah depolarında meydana gelen patlamalar sonucu 9 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını belirtti.

Dubeyş, patlamada ölenlerin cesetlerinin Hudeyde'deki bir hastaneye, ağır yaralıların bazılarının ise başkent Sana'ya götürüldüğünü ifade etti.

Patlamaların, aralarında uzun ve kısa menzilli füzelerin de bulunduğu silahların uygunsuz depolanması, üst üste yığılması ve birbiriyle sürtüşmesinden kaynaklandığını aktaran Dubeyş, depolarda büyük yıkıma neden olduğuna işaret etti.

Dubeyş, patlamalar sonucu tuhaf sesler duyulduğunu ve bunun son zamanlarda depolara bilinmeyen yeni silahların girdiğinin kanıtı olduğunu dile getirerek, Batı Sahili Ortak Kuvvetlerinin son günlerde Salif Limanı yakınlarında üzerinde silah ve mühimmat bulunan sivil balıkçı teknelerinin şüpheli hareketlerini gözlemlediğini belirtti.

Husilerin, BM'nin Hudeyde'de varılan ateşkesin denetlenmesi için görevlendirdiği gözlemcilerin olay yerine ulaşmasını, patlamanın sebebini araştırmasını ve zarar tespiti yapmasını engellediğini sözlerine ekledi.

Husiler, Hudeyde ilinin merkezinin yanı sıra stratejik Hudeyde ve Salif Limanlarında hakimken, kentin güney ve doğu girişlerinin kontrolü, Batı Sahili Ortak Kuvvetlerinin elinde bulunuyor.

Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış, ancak uygulamada ihtilaflar yaşanmıştı.

Anlaşma kapsamında, BM başkanlığında oluşturulan "Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi", Yemen'de çatışan tarafların, ateşkes mekanizmasının etkinleştirilmesi ve en kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.