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Dünya

Yemen'de silahlı saldırıya uğrayan komutan öldü

Yemen'in Ebyen ilinde hükümete bağlı bir askeri komutanın silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 06:53 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:53
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AA muhabirinin adını vermek istemeyen bir güvenlik kaynağından aktardığı bilgiye göre, Ebyen ilinin doğusundaki Şakra kenti Acil Müdahale Birliği Komutanı Salih el-Mihdar silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak, Mihdar'ın başına isabet eden 4 kurşunla yaşamını yitirdiğini, saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.

Hükümete bağlı güçlerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler tarafından bölüşülen Ebyen ili faili meçhul olaylarla dikkati çekiyor.

  • Yemen
  • silahlı saldırı
  • askeri komutan
  • Salih el-Mihdar

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