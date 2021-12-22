Yemen'de silahlı saldırıya uğrayan komutan öldü

AA muhabirinin adını vermek istemeyen bir güvenlik kaynağından aktardığı bilgiye göre, Ebyen ilinin doğusundaki Şakra kenti Acil Müdahale Birliği Komutanı Salih el-Mihdar silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak, Mihdar'ın başına isabet eden 4 kurşunla yaşamını yitirdiğini, saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.
Hükümete bağlı güçlerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler tarafından bölüşülen Ebyen ili faili meçhul olaylarla dikkati çekiyor.