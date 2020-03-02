Yemen'de son 24 saatte 25 bin sivil, çatışma bölgesinden kaçtı

AA 02 Mart 2020 Pazartesi13:13 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 13:13

Yemen hükümetine bağlı Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde çatışmaların artması nedeniyle on binlerce kişinin Marib vilayetine kaçmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Göç İdaresi, Cevf vilayetinden son 24 saat içerisinde 25 bin kişinin kaçtığını gözlemlemiştir." ifadelerine yer verildi.

Göç dalgasının büyüklüğüne vurgu yapılan açıklamada, "Yerinden edilen bu kişiler, idaremizin, yerel yönetimlerin ve toplumun yardım kapasitesinden büyük olmakla beraber, Marib'de görev yapan diğer kuruluşların imkanları da yetersizdir." denildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası örgütlerden ve insani yardım kuruluşlarından insani krize yönelik acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ise yaptığı yazılı açıklamada, Marib bölgesine yönelik sağlık tesislerinin kapasitesinin artırıldığını ve Marib'de hizmet veren tesislerin sayısının 5'den 8'e çıkartıldığını açıkladı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki Husiler, dün hükümet güçleriyle girilen çatışmanın ardından, Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayetinin merkezi El-Hazm kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

