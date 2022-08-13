Yemen'de üst düzey komutana suikast!

Şebve Savunma Güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Şebve ilinde silahlı bir grubun 5. Tugay Komutanı Mufrec el-Harisi'nin konvoyuna saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucunda Harisi'nin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, saldırının hangi grup tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Harisi, Şebve'nin merkez ilçesi Atak'ın batısında silahlı saldırıya uğradıktan sonra Atak Devlet Hastanesine yaralı olarak ulaştırıldı.

Harisi, Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayrıca Harisi'nin konvoyundaki Adil bin Salim adlı kişi de saldırı sonucu öldü.

- ŞEBVE'DEKİ OLAYLAR



Şebve Valisi Avad bin el-Vezir'in 7 Ağustos'ta Özel Kuvvetler Komutanı Abdurabbu Laakeb'i görevden alması Şebve vilayetinin merkez kenti Atak'ta gerginliğe neden olmuştu.

Atak'ta 8 Ağustos'ta hükümete bağlı silahlı güçler, Şebve polisi ve 30. Zırhlı Tugay ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK yanlısı güçler arasında patlak veren çatışmalarda sivil kayıpların yanı sıra her iki taraftan onlarca ölü ve yaralı bulunduğunu belirtmişti.

Şebve Savunma Güçleri, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Amalika Tugaylarının Şebve vilayetinde kontrolü sağladığını ifade etmişti. AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar da GGK yanlısı güçlerin, Şebve ilinde kontrolü ele geçirdiğini doğrulamıştı

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, 2019'dan beri güneyde elinde tuttuğu geçici başkent Aden ve Sokotra'dan sonra Şebve'nin de kontrolünü almış oldu.

- PETROL SAHALARININ BULUNDUĞU ŞEBVE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Stratejik konuma ve önemli petrol kaynaklarına sahip Şebve, Yemen'in güneyinde yer alıyor.

Batısında El-Beyda ile Ebyen'in bulunduğu Şebve; doğuda ekonomik ve stratejik öneme sahip Hadramevt, güneyde Umman Denizi, kuzeyde de Hadramevt ve Marib ile çevrelenmiş durumda.

Şebve vilayeti, merkezi Atak olmak üzere 17 kentten oluşuyor. Yaklaşık 45 bin kilometrekare alana sahip Şebve, ülkedeki en büyük üçüncü il konumunda.

Şebve ayrıca ülkede petrol ve doğal gazın bulunduğu en önemli alanlardan biri. Yemen'deki en büyük doğal gaz sıvılaştırma şirketinin yer aldığı vilayet ayrıca halihazırda günde 8 bin varil petrol üretilen birkaç petrol sahasına sahip.