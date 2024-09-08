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Dünya

Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü

Yemen'de Aden şehrinden Taiz şehrine giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2'si çocuk 16 kişi hayatını kaybetti.

IHA8 Eylül 2024 Pazar 22:59 - Güncelleme:
Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
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Yemen'de otobüs kazası can aldı. Aden şehrinden Taiz şehrine giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2'si çocuk 16 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı. Yerel yetkili kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Otobüsün fren sistemindeki ani bir arıza sürücünün kontrolünü kaybetmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Kazanın gerçekleştiği Karba Al-Sahi yolunun bakımını denetleyen komitenin yetkilisi Ghanem Al-Najashi ise, yolda 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık 114 trafik kazası olduğunu ve bu kazalarda yaklaşık 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

  • Yolcu otobüsü kazası
  • Yemen
  • Taiz şehri

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