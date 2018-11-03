Yemen'deki açlık krizinin simgesi 7 yaşındaki Amal Hussain hayatını kaybetti

2015 yılında Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin İran destekli Husilere yönelik başlattığı operasyon Yemen'de insani krizin oluşmasına neden oldu.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği savaşta milyonlarca kişi de açlıkla karşı karşıya kaldı.

Yemen'deki açlık krizinin simgeleri haline gelen 7 yaşındaki Amal Hussain yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetti.

Yetersiz beslenmeden kaynaklı hastanede bulunan Amal Hussain'in hastanede yer açılması gerektiği için taburcu edildiği ve bir kampta hayatını kaybettiği açıklandı.

BM rakamlarına göre Yemen'de şuan 1,8 milyon çocuk açlıkla mücadele ediyor.