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Yemen'deki çaresiz annelerin, çocuklarını satmaya başladıkları iddia edildi

Yemen'deki savaşta açlık ve kıtlıkla mücadele eden annelerin, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına üç yaşındaki kız çocuklarını satmaya başladıkları iddia edildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Yaklaşık dört yıldan bu yana devam eden ve “insan eliyle yapılan en büyük yıkımlar” arasında bulunan Yemen’deki iç savaşın etkileri, korkunç boyutlara ulaştı. Yemen’de kıtlık ve barınma ihtiyacıyla boğuşan çaresiz ailelerin, bu temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına üç yaşındaki kız çocuklarını satmaya başladıkları iddia edildi. 
 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman liderliğindeki Riyad hükûmetinin Yemen’deki İran varlığına karşı başlattığı kanlı savaşın boyutları, Yemen halkını çaresiz durumda bırakmaya devam ediyor.
 
Küresel yoksulluğa karşı çalışmalar yürüten İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Russia Today’e (RT) yaptığı değerlendirmede, “çaresiz Yemen halkının, ailelerinin geri kalanını Yemen’deki açlık ve yıkımdan kurtarabilmek adına, küçük kızlarını çocuk gelin yapmak zorunda kaldıklarını” aktardı.
 
İnsan eliyle yapılan en büyük insanî yıkımlardan biri olarak anılan Yemen’deki savaşın, bazı aileleri, üç yaşındaki kızlarını bile satmaya zorladığını aktaran Oxfam, ailelerin bu parayla gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşıladıklarını bildirdi.
 
Oxfam’ın Yemen Direktörü Muhsin Sıddık, konuyla ilgili olarak RT’ye yaptığı açıklamada, “Bunu, hayatta kalmak için yapabilecekleri tek şey olarak düşünüyorlar.” diye konuştu.
 
Yemen’de yaklaşık 10 milyon insanın kıtlık sınırında bulunduğunu aktaran Sıddık, 4 yıllık savaş sürecinin yüzyılın en büyük kolera krizini tetiklediğini anlatarak, “Eğer insanî yardımlar vaktinde yetişmezse, ki gıda depoları artık günü bile kurtarmamaya başladı, çok daha büyük bir yıkımla karşı karşıya kalınacak.” ifadelerini kullandı.
 
SAVAŞIN ACISINI ÇOCUKLAR ÇEKİYOR
 
New York Times gazetesi ise, Aralık 2018’de yayımladığı haberinde, İran’ın Yemen’deki varlığına karşı savaş başlatan Suudi Arabistan’ın, yetersiz kalan askerî gücünü tamamlamak için Sudan’daki fakir aileleri ve çocukları kullandığını yazmıştı.
 
Söz konusu haberde, Suudi Arabistan’ın Yemen iç savaşında kullanmak üzere 14 bin Sudanlıyı Yemen’e götürdüğü, bunların yüzde 20’sinin ise Sudan’ın Darfur bölgesinde maddî imkansızlık yaşayan ailelerin 14-17 yaş aralığındaki çocuklarından oluştuğu bildirilmişti.

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