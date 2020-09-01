İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Eylül 2020 Çarşamba / 14 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3695
  • EURO
    8,797
  • ALTIN
    466.684
  • BIST100
    1085.19
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'deki çatışmalarda 5 kişi İran destekli Husi öldü
Dünya

Yemen'deki çatışmalarda 5 kişi İran destekli Husi öldü

Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki çatışmalarda İran destekli Husilerden 5 kişi öldü.

AA01 Eylül 2020 Salı 23:50 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 23:50
ABONE OL

Yemen'in Suudi Arabistan sınırı yakınındaki El-Cevf ilinde hükümete bağlı ordu güçleriyle Iran destekli Husiler arasında çıkan çatışmalarda, Husilerden 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Husilerin Cevf iline bağlı Biir el-Merazik bölgesinde ordu güçlerinin mevzilerine sızmaya çalışması üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada Husilerden 5 kişinin öldüğü, bazılarının yaralandığı belirtilen açıklamada ayrıca, bir aracın içinde bulunan kişilerin de esir alındığı aktarıldı.

Son haftalarda Yemen hükümeti ile Husiler arasında Cevf Valiliği dahil farklı cephelerde çatışmalar şiddetlendi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.