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Yemen hükümeti ve Husiler arasında yapılacak esir takası için hazırlıklar tamamlandı

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Yemen hükümeti ve Husiler arasında yapılacak esir takası için sahadaki tüm hazırlıkların tamamlandığını, taraflardan gelecek listeyi beklediklerini duyurdu.

  • AA
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Uluslararası Kızılhaç Örgütü Temsilcisi'nin Sözcüsü Mirella Hudeyb, Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği basın toplantısında, esir takası için Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelen hükümet ve Husi heyetlerinin takastan daha fazlasını görüştüğünü ifade etti.

İkili görüşmelerin sonucunda ilerleyen günlerde birtakım gelişmelerin kaydedilmesinden umutlu olduklarını belirten Hudeyb, takas işlemi için sahada hazırlıkların yapıldığını, bu iş için Yemen'deki delege sayısının 15'e yükseltildiğini söyledi.

Hudeyb, esirlerin uçağa bindirilip takası gerçekleştirilmeden önce toplanacakları noktalarda iyileştirilmenin yapıldığını ifade ederek, Yemen Kızılayından ekiplerle birlikte o noktada hazır bulunacaklarını, tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan esirlere gerekli yardımların sunulacağını belirtti.

Esirlerin ve alıkonulanların nakledilmesi için 200 kişiyi taşıma kapasitesine sahip iki uçağın hazırlandığını söyleyen Hudeyb, uçakların Husilerin elindeki Sana ve Yemen hükümetinin kontrolündeki Seyun kentine ineceği bilgisini verdi.

Kızılhaç Temsilcisinin Sözcüsü, her iki tarafın da nihai esir ve alıkonulanlar listesini tamamlamaması halinde, yapılan hazırlıkların faydasız olacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 9 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada, Yemenli esirlerin takasına ilişkin toplantının Amman'da yapılacağını bildirmiş ve ardından 2 kez görüşme gerçekleşmişti.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

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