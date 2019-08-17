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Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi Aden'de ele geçirdiği yerlerden çekiliyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hızam el-Emni birliklerinin emniyet güçlerinin geçici başkent Aden'de ele geçirdikleri yerlerden çekilmeye başladığını ifade etti.

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hızam el-Emni birliklerinin geçici başkent Aden'de ele geçirdikleri yerlerden çekilmeye başladığını açıkladı.
 
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, geri çekilme ve ateşkes çağrıları üzerine Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin ele geçirdikleri yerlerden çekilmeye başladığı ifade edildi.
 
Halkın çıkarları için attığı meşru adımlar ve ateşkes çağrısı için Yemen hükümetine teşekkür edilen açıklamada, Güney Geçiş Konseyi'nin çekildiği yerlerin koalisyon güçlerinin denetiminde hükümete devredileceği kaydedildi.
 
Güçlerin çekilmesine dair açıklamada ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
 
İSTİKRARIN YENİDEN SAĞLANMASI ÇAĞRISI
 
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı birliklerin Aden'in güneyinde ele geçirdikleri bölgelerde bazı devlet kurumlarından çekildiklerini belirtti.
 
Konsey'in çekildiği bölgeler arasında Bakanlar Konseyi Genel Sekreterliği, Yüksek Yargı Konseyi, Merkez Bankası ve Aden Hastanesi'nin yer aldığını kaydeden İryani, bu çekilmeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
 
İryani, Yemen'de istikrarın yeniden sağlanması çağrısında bulundu.
 
Öte yandan Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed el-Cabir ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Yemen'in güvenlik ve istikrarını geri kazanması konusunda ülkesinin BAE ile hemfikir olduğunu belirtti.
 
NE OLMUŞTU?
 
Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.
 
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki hükümet, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni birliklerinin girişimini "darbe" olarak nitelendiriyor.
 
Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun içinde yer alıyor.

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