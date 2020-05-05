Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi, güneyin ''kurtuluşunda'' ısrarcı

AA 05 Mayıs 2020 Salı 07:28 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 07:31

Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan eden GGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, Konseyin 3. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, "Güney halkı 3 yıl önce çıktığı yolda ulusal görevini yerine getirmeye devam ediyor. Bu bağlamda, güneyin kurtuluşu ve yasal bir hak olarak tam egemenliğe sahip bir vatan inşası için çalışacağız." dedi.

Zubeydi, GGK'nin 25 Nisan'da özerklik ilan etmesindeki başlıca sebebin, hükümetin, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına mani olması ve halkın ihtiyaçlarını karşılama konusunda kasıtlı olarak hiçbir rol oynamaması olduğunu belirtti.

Hükümeti, güney halkını topluca cezalandırma ve kamu kurumları ile temel hizmet sektörlerinin çalışmasına engel olmakla suçlayan Zubeydi, "Güneyin 30 yıldır maruz kaldığı sistematik yıkım, burada herhangi bir gelişme olmasına engel olmuştur. Bu, başka hiçbir ülke halkının yaşamadığı dramatik bir tecrübedir." ifadesini kullandı.

Hükümeti, "savaş pusulasını Sana'dan Aden'e çevirmeye çalışmakla" suçlayan Zubeydi, Yemen'de barışın önündeki engelin, siyasi tarafların, güneyin durumunu görmezden gelme ve sesini bastırmaya çalışmak olduğunu kaydetti.

Zubeydi, Riyad Anlaşması'nın amacının bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak olduğunu ancak bunun "Müslüman Kardeşler (İhvan) tarafından yönetilen Yemen hükümetinin" hoşuna gitmediğini öne sürdü.

Güneyin geçen yıl ortasından bu yana ekonomik, güvenlik ve askeri bakımdan sıkıntılar yaşadığını ve yüzlerce kişinin bu süreçte hayatını kaybettiğini belirten Zubeydi, uluslararası topluma ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede GGK'ye yardım etme çağrısında bulundu.

Yemen'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 12'ye ulaşmıştı.

BAE destekli Konsey, 25 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti. İlanın ardından Konsey, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun "Aden'in sözde özerklik ilanı öncesindeki duruma dönmesi" ve Riyad Anlaşması'nın uygulamaya geçilmesinin zorunlu olduğu çağrısını memnuniyetle karşılamıştı.