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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Husi yaralılarının Umman'a tahliye işlemine başladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Cenevre'de yapılması planlanan Yemen müzakereleri öncesi taraflar arasında güven inşa edilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ara bulucuğunda yaralı 50 Husi militanın, Umman'a tahliye işlemlerine başladı.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ten, başkent Sana'daki yaralı 50 Husi militanın, Umman'ın başkenti Maskat'a tahliye işlemlerinin kolaylaştırılması yönünde bir talep geldiğini söyledi.

Maliki, bu çerçevede BM ara buluculuğunda 50 Husi militanın Umman'a tahliye işlemlerine başlandığını belirterek, "Bu adım, insani gerekçelerle ve BM gözetimindeki Yemen müzakereleri öncesi taraflar arasında güven inşa edilmesi çerçevesinde atıldı." dedi.

Sana'dan Maskat'a sevk edilecek 50 yaralıya, 50 refakatçi ve 1'i BM'den olmak üzere 4 doktorun eşlik edeceğini aktaran Maliki, yaralıları taşıyacak olan BM'ye ait uçağın, gün içinde Sana Havalimanı'na ulaşacağı bilgisini verdi.

Umman yönetimi ve Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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