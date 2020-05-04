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Dünya

Yemen'deki Husiler 9 ay alıkoydukları gazeteciyi serbest bıraktı

Yemen'deki Husiler, 9 ay önce alıkoydukları gazeteci Abdulhafız Huza Sabit es-Samdi'yi serbest bıraktı.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:33 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:34
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Husilerin alıkoyduğu gazetecilerin avukatı Abdulmecid Sabra, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Husiler, gazeteci Abdulhafız Huza Sabit es-Samdi'yi serbest bıraktı." ifadesini kullandı.

Gazetecinin Temmuz 2019'da alıkonulduğunu belirten Sabra, Husilere ait sözde mahkemenin "delil yetersizliği" kararının ardından Samdi'nin özgürlüğüne kavuştuğunu aktardı.

Avukat Sabra, Samdi'ye yöneltilen suçlamalara ilişkin bilgi vermedi.

Konuyla ilgili Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uluslararası taraflar dün, "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" dolayısıyla Husilere ait sözde ceza mahkemesinin, 11 Nisan'da idam cezası verdiği 4 gazetecinin serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Yemen'de uluslararası tanınırlığı bulunmayan İran destekli Husilere ait sözde mahkeme, 2015'te Husilerin kaçırdığı 10 gazeteciden 4'ü hakkında idam kararı vermiş, 6'sının denetimli serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Yemen hükumetiyle iş birliği yapmakla suçlanan gazetecilerin yargılanmasına ise 10 Eylül 2018'de başlanmıştı.

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